Bartomeu: "No me iré de la presidencia sin renovar a Messi"

Declaraciones del presidente del Barça al programa "Sin concesiones".

El presidente del FC Barcelona tiene muy claro que, el día que deje la presidencia del club, será habiendo renovado antes el contrato de Leo Messi. Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa de radio "Sin Concesiones". Para Bartomeu "Messi es un gran profesional. Tiene su rol como líder del equipo bien asumido, pero su renovación no será inminente aunque todavía le queden dos años de contrato" ha manfiestado, aunque ha sentenciado "no me iré de la presidencia sin renovarle."

Acerca de la figura de Ernesto Valverde, Bartomeu ha comentado "estamos contentos con el entrenador. Queremos que siga Valverde en el club y que renueve. Hablamos con Valverde y está muy entusiasmado con la incorporación de jugadores jóvenes como son De Jong o lo ha sido Arthur."

En cuanto al momento deportivo delicado que atraviesa Coutinho, el presidente culé ha comentado que "el momento de Coutinho es cierto que es difícil, pero durante la temporada todos los jugadores tienen altibajos. El club apuesta firmemente por él."

Neymar y Jordi Alba

Sobre el futuro de Neymar, el presidente del Barça ha manifestado lo siguiente: "Matizo mis palabras, he hablado estos meses con Neymar y su padre, pero nunca para decirme que querían volver. Que me conste, no han hablado por eso con otros directivos. Su club no lo quiere vender así que que vuelva no es posible." Además, ha añadido que "el club siguió otro camino, otras apuestas, tras la marcha de Neymar con jugadores como Coutinho o Dembélé. Ahora no se puede cambiar eso.""

Sobre la imninente renovaciónd el Jordi Alba, el presidente ha comentado que esa renovación "por ahora, va tirando... aunque ambas partes queremos llegar a un acuerdo. Él quiere seguir y nosotros queremos que siga. Es el mejor lateral zurdo del mundo y le estamos ofreciendo un contrato a la altura."