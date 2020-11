Barcelonistas, bienvenidos a Guatepeor

De Bartomeu a Tustquets. El socio culé ha salido de varios años anclado en Guatemala y ahora, con el equipo herido y el agua por la cintura, está descubriendo las playas de Guatepeor. Que Bartomeu ha sido uno de los peores presidentes de la historia del club y que su gestión ha sido ruinosa, no tiene discusión alguna. Tampoco la tiene esta Comisión Gestora, que no tiene ni pies ni cabeza, integrada por un presidente temporal y una cohorte de señores figurantes que, en sus comparecencias públicas, se dan un aire a los ‘marismeños’. No tiene ningún sentido que, en mitad de una crisis deportiva e institucional de proporciones bíblicas, el Barça esté parado hasta el 24 de enero, sólo porque hay gente encantada de haberse conocido, que prefiere ser cómplice de un poder pretérito antes que garante de una estabilidad futura.

¿Qué hacen Tusquets y compañía haciendo declaraciones a los medios de comunicación? ¿Qué sentido tiene que viajen con el equipo para salir en la foto? ¿Qué necesidad hay de que estos tipos hablen de la rebaja salarial de los jugadores? ¿Tiene algún sentido que estos tipos hablen de si Messi se va o se queda? ¿De verdad estos señores van a arrogarse la decisión de poder fichar? De propina, la pregunta del millón: ¿No es vergonzoso que no se hayan convocado elecciones de manera urgente y pretendan esperar a finales de enero? La respuesta tiene dos letras y la palabra es una sola: sí. Cada día que pasa sin que Tusquets convoque elecciones es un día más para que el ínclito presidente pase a la historia como un socio que le está haciendo un flaco favor al Barça. El club gira alrededor de sus socios, no de una Junta Gestora.

Consejo humilde señor Tusquets: Recapacite, convoque elecciones y no sea un palo en la rueda del barcelonismo. Los socios necesitan soluciones urgentes, los jugadores necesitan un interlocutor válido para adecuar sus contratos, Messi necesita un presidente con el que poder mirarse a los ojos y los barcelonistas un señor que tenga manos libres para tomar decisiones de verdad. El club, envuelto en una compleja situación deportiva y financiera, necesita un presidente de verdad. Si Tusquets y los ‘marismeños’ se empeñan en seguir en el poder, el Barça pasará unas largas vacaciones en un destino turístico que pondrá en peligro el club. Bienvenidos a Guatepeor.