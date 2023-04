Barcelona vs. Atlético Madrid en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Los de Xavi Hernández vuelven a marcar tres partidos después para derrotar al Atleti, el conjunto más en forma de LaLiga con un tanto de Ferrán Torres

El FC Barcelona se ha impuesto en el duelo de líderes que se disputaba en el Camp Nou. Los dos mejores equipos de la segunda vuelta de LaLiga midieron fuerzas pero se impuso el primer clasificado con un tanto de Ferrán Torres cuando se llegaba al descanso.

El partido fue igualado en líneas generales, y de hecho, comenzó mucho mejor el Atlético de Madrid. Griezmann pudo adelantar a los suyos en el primer minuto pero se encontró con el larguero. El francés fue el jugador más inspirado de la tarde y por sus botas pasaron las mejores llegadas de los colchoneros.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

Por su parte, el equipo de Xavi fue plano en bastantes momentos del encuentro. Dominaba, pero le costaba encontrar profundidad. Aunque finalmente, tras un pase de Raphinha a Ferrán Torres, el ex del Manchester City definió a placer y superó a Oblak.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

En la segunda parte se vieron muchas ocasiones y muchas más llegadas que en la primera, pero los delanteros, en especial Lewandowski, se mostraron muy erráticos. El Barça defendió bien su ventaja y consiguió imponerse para seguir líder con 11 puntos de ventaja mientras que el Atleti es tercero a cinco puntos del Real Madrid, el segundo clasificado.

Reacciones y curiosidades del Barcelona vs. Atlético Madrid de la Liga 2022-2023

Las reacciones de los protagonistas, al acabar el partido...

Pedri, en los micrófonos de Movistar+:

"Estoy contento por estar dentro de un campo. Es lo mejor que tengo y es dónde más disfruto"

"Esta victoria era necesaria por el rival que era. En el Camp Nou tenemos que salir a comernos a todos. Muy contento por los tres puntos".

"Hemos acabado sufriendo porque hemos perdonado muchas ocasiones".

Simeone, en los micrófonos de Movistar+:

"Fue un buen partido. En el primer tiempo jugamos el partido que queríamos jugar. Pero no tuvimos la suerte o contundencia necesaria. No pudimos ser concretos de cara a gol y se nos escapa un partido en el que a mí me gustó mucho cómo jugó el equipo. Nos tocó perder y felicitar al Barcelona. Van camino al campeonato y se lo merecen".

"Tuvimos muchas ocasiones de gol; clarísimas la de De Paul y la de Griezmann. No pudo ser, pero me voy contento viendo cómo jugó mi equipo".

"Sobre la posible mano, al final del partido ya se pide al árbitro todo lo que sea".

"Con Koke teníamos el riesgo de perderlo para lo que queda de temporada, así que decidimos asegurar y qie jugara Witsel".

Xavi Hernández, en los micrófonos de Movistar+:

"Victoria clave para el título de liga, le hemos ganado a un señor equipo. Creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido y hemos sido mejores que el Atlético de Madrid".

"No perdían desde que jugamos en el Metropolitano en enero, eso te indica el estado en el que venía el equipo".

"Siempre hay críticas, hoy también habrá pese al 1-0. Esto es el Barça".

"Frenkie ha estado muy bien y Pedri cambia la cara del equipo cuando entra. En defensa volvimos a no conceder, portería a cero. Gran trabajo".

"Así como destacábamos que estuvo acertado en una gran parte de la temporada, ahora no le están llegando los goles a Lewandowski, pero le llegarán".

Oblak, en los micrófonos de Movistar+:

"No tenemos las mejores sensaciones. En la primera parte hemos estado bastante bien, pero aun así nos marcaron. En la segunda parte también estuvimos bien, pero como hemos perdido... no se puede decir mucho más".

"El Barcelona está muy por delante de nosotros, y el Real Madrid también. No hemos podido darle más emoción a esta liga. Si continúan así, el Barça será campeón".

"No he visto nada y no he hablado con otros sobre el posible penalti. No se qué ha pasado. Pero es difícil entender el reglamento con las manos".

Ferrán Torres, en los micrófonos de Movistar+:

"Esta victoria la teníamos que conseguir como fuera. Es un gran paso para LaLiga".

"Nos ha costado tanto porque es el Atlético de Madrid, venían de 13 partidos sin perder".

Minuto a minuto

Actualiza para seguir todos los detalles del partido en directo...

Final | ¡Se termina el partido! Se lo lleva el Barcelona 1-0 sobre el Atlético de Madrid con un tanto de Ferrán Torres.

Minuto 90+3 | Amarilla para Saúl Ñíguez.

Minuto 90+1 | Cambio en el Barcelona: se retira Raphinha y entra Ansu Fati.

Minuto 90 | Se añaden cuatro minutos.

Minuto 90 | Amarilla para Gavi por una falta sobre un jugador contrario.

Minuto 87 | ¡Vaya remate de Morata! Centro de Carrasco para el que se impuso en el aire el delantero colchonero, aunque el esférico se marchó fuera.

Minuto 86 | Tarjeta amarilla para Morata por protestar una decisión del colegiado.

Minuto 84 | Cartulina amarilla para Reguilón por frenar a Raphinha con una falta.

Minuto 83 | Amarilla para Barrios por un agarrón a Balde.

Minuto 79 | Amarilla para Savic por frenar una contra. Es su quinta tarjeta, por lo que se pierde el próximo partido del Atlético de Madrid.

Minuto 78 | Cambio en el Barcelona: sale De Jong y entra Kessie. En el Atleti, sale Hermoso y entra Reguilón.

Minuto 75 | ¡Lewandowski falla lo imperdonable! Se queda sólo, sale Oblak y con tiempo de sobra para decidir y con la opción de darle el pase de la muerte a Raphinha, el polaco la manda fuera.

Minuto 74 | Amarilla para Griezmann tras una entrada dura sobre Eric García.

Minuto 72 | ¡Griezmann tuvo el empate! Remató con un precioso taconazo pero intervino Ter Stegen.

Minuto 71 | ¡Menuda oportunidad de Raphina! Lewandowski le sirvió un balón muy potente y el brasileño, que remató como pudo, no sentenció por muy poco.

Minuto 68 | Se anima el partido. El Barcelona vuelve a los cuatro centrocampistas y se viene arriba, por lo que el Atleti aprovecha y se abre el encuentro.

Minuto 62 | ¡De Paul le perdonó la vida al Barcelona! Chutó desde el centro del área, tras un pase de Carrasco, y con todo a favor, la mandó fuera.

Minuto 61 | ¡Se salva el Atleti de milagro! Gran disparo cruzado de Gavi que se marcha rozando el poste izquierdo.

Minuto 60 | Cambios en el FC Barcelona: vuelve Pedri dos meses después. En su lugar, se marcha Ferrán. También entra Eric García por Marcos Alonso.

Minuto 58 | Cambios en el Atlético de Madrid: entran Morata y Barrios y se marchan Correa y Witsel.

Minuto 56 | Tarjeta amarilla para Busquets, la primera para el Barcelona, por ir agarrando a Lemar durante una carrera. Es su quinta cartulina, por lo que se pierde el siguiente partido.

Minuto 55 | ¡Ocasión del Barça! La primera llegada del conjunto culé en los segundos 45 minutos. Se atrevió Raphinha con un tiro desde fuera del área que pasó cerca de la portería que defiende Oblak.

Minuto 53 | ¡Otra vez Carrasco! Probó la acción individual sobre Raphinha, logró sacarse un hueco para chutar y Ter Stegen tuvo que intervenir en última instancia.

Minuto 49 | ¡La primera del Atleti en la segunda parte! Jugada de Carrasco por la banda derecha; poco a poco se fue metiendo hacia el centro y buscó el segundo palo con un disparo desviado.

Minuto 45 | ¡Comienza la segunda mitad! Vuelve a rodar el balón en Barcelona.

Descanso | Finaliza la primera parte en el Camp Nou. El Barça manda sobre el Atlético de Madrid con gol de Ferrán Torres.

Minuto 44 | ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!!!! 1-0. ¡Gol de Ferrán Torres! Se adelantan los culés; Raphinha cedió el balón al ex del Manchester City y definió a placer a Oblak. Los locales marcan en su primer disparo entre los tres palos.

Minuto 42 | Griezmann bajó a defender y cortó una jugada individual de Raphinha. El francés, el mejor del partido.

Minuto 39 | Empieza a notarse el desgaste físico del partido. El Barça quiere pero no puede, mientras que el Atleti defiende cómodamente.

Minuto 34 | ¡Paradón de Ter Stegen! Griezmann volvió a probar al guardameta alemán, que bloqueó por abajo el gol visitante.

Minuto 32 | ¡La primera de De Jong! Realizó una de sus clásicas jugadas; tiró de potencia y llegó hasta el área, dónde logró rematar aunque el esférico se marchó por encima de la portería.

Minuto 29 | Minutos después, se acerca el Atlético de Madrid. Jugada rápida de Carrasco en la que Koundé logró molestarle lo suficiente para que Ter Stegen interviniera.

Minuto 27 | Primera cartulina amarilla del encuentro: se la lleva Marcos Alonso (FC Barcelona) tras hacerle una falta a Nahuel Molina, quien llegaba al esférico para quedarse sólo en la banda derecha.

Minuto 23 | ¡Oblak salva al equipo colchonero! Gran jugada de Ferrán Torres por la izquierda, que buscó el centro hacia Raphinha pero se interpuso el esloveno.

Minuto 19 | Empieza a animarse el Barça. Disparo de Balde desde el pico del área que impacta en Giménez.

Minuto 16 | ¡Gran jugada de Lewandowski! El polaco realizó una gran acción individual ante De Paul y puso en jaque a la defensa colchonera, aunque Lemar consiguió finalmente alejar el peligro.

Minuto 15 | Momentos de posesión para el Barcelona. Los de Xavi empiezan a hacerse con el dominio del encuentro, pero les cuesta generar una ocasión clara de peligro.

Minuto 12 | ¡Ocasión para el Barcelona! Ferrán Torres se apoyó en De Jong en un saque de esquina, buscó el centro al área y tuvo que salir Oblak de puños.

Minuto 9 | Primer acercamiento del Barcelona al área visitante. Raphinha hizo un bonito regate e intentó la jugada individual, pero la defensa del Atleti consiguió detenerle.

Minuto 6 | Segunda llegada del equipo colchonero. Griezmann se apoyó en Nahuel Molina, que apareció por la derecha, y buscó a Correa en el centro del área pero no hubo éxito.

Minuto 3 | Salió mejor el conjunto del 'Cholo' Simeone. Busquets tuvo que hacer la primera falta del encuentro para frenar una contra.

Minuto 1 | ¡La primera es del Atlético de Madrid! Se durmió Busquets, Correa le robó la cartera y Griezmann remató, aunque le dio al larguero.

Inicio | ¡Comienza el partido! Ya rueda el balón en el Camp Nou.

14:56 | ¡Simeone ya tiene listo su once! Con estos futbolistas sale el Atlético de Madrid:

(1-3-5-2) Oblak; Giménez, Savic, Hermoso; Molina, De Paul, Witsel, Lemar, Carrasco; Griezmann y Correa.

14:53 | ¡Ya hay alineación del FC Barcelona! Xavi saldrá con los siguientes jugadores:

(1-4-3-3) Ter Stegen; Kounde, Araujo, Marcos Alonso, Balde; Busquets, Gavi, De Jong; Raphinha, Ferrán Torres y Lewandowski.

14:30 | Menos de dos horas para que arranque el partido en el Camp Nou en el día de Sant Jordi. ¿Será decisivo para el título de Liga?

La previa de GOAL del Barcelona vs. Atlético Madrid de La Liga 2022-2023

El Barcelona ha ganado los dos últimos encuentros en LaLiga ante el Atlético de Madrid, tras no haber ganado ninguno de los cuatro anteriores ante ellos (2E 2D), - tras ganar 0-1 en la ida, los blaugranas pueden ganar los dos encuentros de una misma campaña en la competición ante los rojiblancos por primera vez desde la 2015/16 (1-2 fuera y 2-1 en casa).

Tras dos derrotas seguidas en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid en 2005 y 2006, el Barcelona no ha perdido ninguno de sus últimos 16 partidos como local ante los rojiblancos en la competición (11V 5E), su segunda racha más larga sin derrota en casa ante ellos (20P en octubre de 1963, 15V 5E).

El Barcelona ha empatado a cero sus dos últimos encuentros en LaLiga, - no cosecha tres empates seguidos en la competición desde diciembre de 2016 (3E) y no empata 0-0 tres consecutivos en la máxima categoría desde abril de 1989 (3).

El Atlético de Madrid se ha impuesto en sus últimos seis partidos en LaLiga, la mejor racha vigente de un equipo en las cinco grandes ligas de Europa junto con el Manchester City en la Premier League.

El Barcelona no ha marcado en ninguno de sus últimos tres partidos entre todas las competiciones (44 disparos en total). Solo en tres ocasiones previas el conjunto azulgrana se ha quedado sin anotar en cuatro encuentros seguidos, la última en abril de 2008 con Frank Rijkaard.

El Atlético de Madrid es el único equipo que cuenta con dos jugadores diferentes que han alcanzado los 10 goles en LaLiga esta temporada: Antoine Griezmann (11 goles) y Álvaro Morata (10).

Tras participar en 17 goles (13 goles y cuatro asistencias) en 15 partidos con el Barcelona en LaLiga en 2022, con un porcentaje de acierto a gol del 23.6%, Robert Lewandowski solo ha participado en seis goles en 10 partidos en 2023 (cuatro goles y dos asistencias) con un acierto a gol del 9.5%.

El jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ha marcado cinco goles en sus últimos ocho partidos en LaLiga, solo uno menos que en sus anteriores 36 encuentros en la competición (6).

Xavi Hernández ha ganado los dos encuentros que ha dirigido en LaLiga ante Atlético de Madrid, 4-2 en febrero de 2022 y 0-1 en enero de 2023, y puede convertirse en segundo entrenador de la historia del Barcelona que gana sus primeros tres partidos ante los rojiblancos en la competición, tras Luis Enrique (los cuatro primeros entre 2015 y 2016).

Diego Pablo Simeone ha dirigido más partidos al Atlético de Madrid en el Camp Nou sin lograr una victoria que en cualquier otro estadio en toda su trayectoria como técnico del conjunto rojiblanco entre todas las competiciones (15P 7E 8D).

PARTIDO Barcelona vs. Atlético Madrid FECHA Domingo, 23 de abril de 2023 ESTADIO Camp Nou HORARIO 16:15

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Atlético Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga Movistar LaLiga UHD Movistar LaLiga 2 LaLiga TV BAR 16:15 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 11:15

CHI: 11:15

COL: 09:15 México SKY Sports 08:15

Alineaciones del Barcelona vs. Atlético Madrid

Barcelona (1-4-3-3):Ter Stegen; Araújo, Koundé, Eric García, Balde; De Jong, Busquets, Pedri/Kessié; Gavi, Raphinha y Lewandowski

Atlético Madrid (1-3-5-2): Oblak; Hermoso, Giménez, Savic; Carrasco, Koke, Lemar, De Paul, Molina; Correa y Griezmann.