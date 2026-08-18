Barcelona, oficial el fichaje de Rodri: las cifras

El Barcelona ha oficializado el fichaje de Rodri, después de haber alcanzado un acuerdo con el Manchester City para devolver al recién proclamado campeón del mundo a España. La operación ha alcanzado los 76,5 millones de euros y ha llevado al centrocampista a firmar hasta 2030, con el City preparado para sustituirlo con Ayyoub Bouaddi, del Lille.





LAS CIFRAS - El acuerdo con el Manchester City prevé una primera parte de 60 millones, a la que se suman 11,5 millones en bonus considerados fácilmente alcanzables por ambos clubes. Otros 5 millones de euros dependerán, en cambio, de las prestaciones individuales del centrocampista y de los resultados obtenidos por el Barcelona durante la temporada. Si se activan todas las variables previstas, el ingreso del City llegará por tanto a los 76,5 millones totales.





EL CONTRATO - La situación contractual de Rodri ha influido en la negociación. El capitán de la España campeona del mundo estaba vinculado al Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 y ya había abierto la puerta a la posibilidad de volver a la liga española. El Barça le ha ofrecido un contrato de cuatro años, hasta el 30 de junio de 2030.



