Bale saca el látigo otra vez, ahora para defenderse

La noche del jueves, Bale sacó el látigo para acercar a Gales al Mundial con dos golazos. Más tarde, una vez finalizado el partido, tiró de ironía y algo de enfado para responder sobre las críticas que recibe en España. Y este viernes a vuelto a coger ese látigo pero para defenderse de un artículo publicado sobre él en el diario Marca, titulado 'El parásito galés'.

El delantero galés, a través de sus redes sociales, ha salido a defenderse con un contundente comunicado de "una pieza periodística calumniosa, despectiva y especulativa" para alertar del "costo que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas".

En su mensaje, Bale lamenta que los medios celebren los éxitos de los deportistas pero que, "en lugar de compadecerse de ellos cuando muestran una pizca de error humano, los hacen trizas, fomentando la ira y la decepción en sus aficionados".

Este es el comunicado íntegro de Gareth Bale:

"El Daiy Mail saca a la luz esta pieza de periodismo calumnioso, despectivo y especulativo de Marca. En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quiénes son los responsables de estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este? Afortunadamente, he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y molesten personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas.

He sido testigo del costo que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas. Los medios de comunicación esperan actuaciones sobrehumanas de los atletas profesionales, y serán los primeros en celebrar con ellos cuando cumplen, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando muestran una pizca de error humano, los hacen trizas, fomentando la ira y la decepción en sus aficionados. La presión diaria sobre los atletas es inmensa, y está claro como el día, cómo la atención negativa de los medios podría llevar fácilmente a un atleta ya estresado, o a cualquier persona en el ojo público, al límite.

Espero que para cuando nuestros hijos tengan una edad en la que puedan consumir noticias, la ética y los estándares del periodismo se habrán aplicado de manera más estricta. Así que quiero usar mi plataforma para alentar el cambio en la forma en que hablamos públicamente y criticamos a las personas, simplemente en su mayor parte, por no cumplir con las expectativas a menudo poco realistas que se proyectan sobre ellos. ¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!".