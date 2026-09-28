Bajo presión: Hossam Hassan justifica sus declaraciones sobre El Shenawy

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, puso fin al estado de controversia que se había generado en las últimas horas en torno a sus declaraciones sobre el guardameta de los faraones, Mohamed El Shenawy, al asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas y que profesa todo el respeto y la consideración hacia todos los jugadores.

El Capitán había arremetido contra Mohamed El Shenawy, portero de Egipto, durante la rueda de prensa previa al partido ante Angola, en el que Egipto empató sin goles, cuando afirmó: "Mohamed El Shenawy, en cierto periodo, estaba acabado y no jugaba con su club; y aun así, recuperó su nivel a través de la selección de Egipto. Y no solo él, sino también otros jugadores".

Hossam Hassan rectificó el asunto durante la rueda de prensa relativa al enfrentamiento entre la selección de Egipto y su homóloga de Sudán del Sur, respondiendo de forma contundente a lo que se había rumoreado sobre un supuesto menosprecio al capitán del Al Ahly.

Hossam Hassan declaró: "Mis palabras sobre las declaraciones de Mohamed El Shenawy se entendieron mal; yo respeto a todos".

El seleccionador de los faraones aclaró lo que realmente quiso decir: "Dije que El Shenawy en aquel momento estaba lesionado en el hombro, y no pretendo menospreciar a nadie, pues todos son mis hermanos y mis hijos".

Hossam Hassan subrayó el lugar que ocupa El Shenawy dentro de la selección, y añadió: "El Shenawy es uno de los jugadores que se han entregado a la selección, y confiamos en él y en todos los porteros".

El Capitán cerró su mensaje enviando un saludo a todos los integrantes de la selección: "Todo el reconocimiento a los grandes jugadores como Mohamed Hany, a los presentes y a los jugadores ausentes".

La aclaración de Hossam Hassan llega para cerrar la puerta a las interpretaciones y devolver la plena concentración al interior de la concentración de la selección antes del enfrentamiento ante Sudán del Sur, en medio del empeño del cuerpo técnico por preservar la estabilidad del ambiente y la unidad del grupo entre todos los jugadores.











