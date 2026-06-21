Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, se acerca al récord de partidos mundialistas de su país, marca que ostenta el legendario portero Mohammed Al-Da’ei, mientras su compañero Mohammed Al-Owais lo observa.

Hoy, domingo, Arabia Saudí se mide a España en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

El seleccionador griego, Georgios Donis, confirmó la alineación con ambos por segunda vez tras el duelo ante Uruguay.

Según el periodista saudí Nawaf Al-Aqil, Al-Dossari sumará su octavo partido en Copas del Mundo: tres en 2018, otros tres en 2022 y el choque ante Uruguay.

Con siete encuentros, «El Tornado» es quinto en la lista de saudíes con más partidos mundialistas, a solo uno de Sami Al-Jaber, Hussein Abdul-Ghani y Abdullah Suleiman.

Necesita dos encuentros más para alcanzar el liderato, compartido con el portero Mohamed Al-Da’ei (10 partidos), lo que exige que la “Selección Verde” avance a los dieciseisavos de final.

Por su parte, Al-Owais, con seis partidos, se sitúa sexto en la lista tras sumar cuatro encuentros en 2018 y 2022 más el duelo ante Uruguay.