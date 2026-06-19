En los últimos días se multiplicaron los rumores sobre la inminente llegada del español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, al banquillo del Al-Nassr. Sin embargo, nuevos hechos sugieren un obstáculo que podría retrasar la decisión.

Varios informes periodísticos habían vinculado a Martínez con un posible fichaje por el Al-Nassr tras el Mundial de 2026, lo que podría reunirlo con su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del equipo; sin embargo, el asunto aún está lejos de resolverse.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la dirección de fútbol del Al-Nassr aún no ha cerrado un acuerdo con ningún técnico por la incertidumbre sobre el presupuesto de la próxima temporada.

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La dirección pidió a los propietarios un presupuesto urgente para el entrenador, aplazando la decisión sobre los fichajes, pero aún no obtuvo la aprobación.

La incertidumbre sobre el presupuesto y la entidad que gestionará el proyecto en la próxima temporada retrasa las decisiones clave.