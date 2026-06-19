Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP
GOAL

Traducido por

بعد أنباء مارتينيز.. عقبة مالية تهدد حسم ملف مدرب النصر الجديد

C. Ronaldo
R. Martinez
Al Nasr FC
Portugal
1ª División
Portugal
España
Arabia Saudí

¿Qué le espera al jugador internacional?

En los últimos días se multiplicaron los rumores sobre la inminente llegada del español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, al banquillo del Al-Nassr. Sin embargo, nuevos hechos sugieren un obstáculo que podría retrasar la decisión.

Varios informes periodísticos habían vinculado a Martínez con un posible fichaje por el Al-Nassr tras el Mundial de 2026, lo que podría reunirlo con su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán del equipo; sin embargo, el asunto aún está lejos de resolverse.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la dirección de fútbol del Al-Nassr aún no ha cerrado un acuerdo con ningún técnico por la incertidumbre sobre el presupuesto de la próxima temporada.

Lee también... Ronaldo y Portugal: cuando la pasión se convierte en una carga.

La dirección pidió a los propietarios un presupuesto urgente para el entrenador, aplazando la decisión sobre los fichajes, pero aún no obtuvo la aprobación.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbekistán crest
Uzbekistán
UZB

La incertidumbre sobre el presupuesto y la entidad que gestionará el proyecto en la próxima temporada retrasa las decisiones clave.

Anuncios