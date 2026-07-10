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Aymen Sliti abandonará el Feyenoord en breve

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A. Sliti

Varios clubes han contactado con el Feyenoord para preguntar por Aymen Sliti, según informó este viernes la web de aficionados FR12.

El club está dispuesto a ceder al extremo de veinte años, cuyo contrato en De Kuip dura hasta mediados de 2029.

Hasta ahora ha jugado 28 partidos oficiales con el primer equipo, marcando dos goles y dando dos asistencias.

El director técnico, Devy Rigaux, planea cederlo para que sume minutos y siga creciendo.

Varios clubes ya se han interesado y se espera una decisión inminente.

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Transfermarkt lo valora en 2 millones de euros. Llegó en 2020 del FC Twente.

A principios de semana, Jaden Slory (21) ya fue cedido al Willem II, y podría sumarse Shiloh 't Zand (23) al Fortuna Sittard con opción de compra.

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