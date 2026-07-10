Aymen Sliti abandonará el Feyenoord en breve

Varios clubes han contactado con el Feyenoord para preguntar por Aymen Sliti, según informó este viernes la web de aficionados FR12.

El club está dispuesto a ceder al extremo de veinte años, cuyo contrato en De Kuip dura hasta mediados de 2029.

Hasta ahora ha jugado 28 partidos oficiales con el primer equipo, marcando dos goles y dando dos asistencias.

El director técnico, Devy Rigaux, planea cederlo para que sume minutos y siga creciendo.

Varios clubes ya se han interesado y se espera una decisión inminente.

Transfermarkt lo valora en 2 millones de euros. Llegó en 2020 del FC Twente.

A principios de semana, Jaden Slory (21) ya fue cedido al Willem II, y podría sumarse Shiloh 't Zand (23) al Fortuna Sittard con opción de compra.