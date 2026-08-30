Ayase Ueda va a dejar el Feyenoord para fichar por el LOSC Lille, según informa De Telegraaf. El gran club francés pagará al menos veinte millones de euros por el máximo goleador de los de Róterdam, que así conseguirá por fin el traspaso que deseaba justo antes del cierre del mercado.

Este domingo, el Algemeen Dagblad ya informó de que el Lille tiene un serio interés en Ueda. Entonces, el periódico aún dejaba abierta la incógnita sobre el destino definitivo, pero según De Telegraaf y Feyenoord Transfermarkt ya es un hecho que el delantero de 28 años se marcha a Francia.

Todavía no está claro cómo son exactamente los acuerdos financieros entre el Feyenoord y el Lille.

Tras el partido contra el ADO Den Haag, Voetbal International ya desveló que, previsiblemente, Ueda había jugado su último partido con el Feyenoord. Durante mucho tiempo faltó un interés concreto por el delantero, pero el Lille ya ha pisado el acelerador.

Ueda jugó todavía este domingo por la tarde en De Kuip contra el ADO Den Haag. El japonés vio puerta y ayudó al Feyenoord a lograr un empate 2-2 con su gol.

El delantero se puso claramente en el escaparate la pasada temporada. Ueda se proclamó máximo goleador de la Eredivisie y ahora parece rentabilizar su gran temporada con un traspaso al Lille.

Además, en el club francés Ueda seguirá compitiendo en el máximo escenario europeo. El Lille también disputará esta temporada la Liga de Campeones.

Anteriormente, en este periodo de traspasos, el Fenerbahçe también mostró un serio interés en el delantero del Feyenoord. Sin embargo, después de que el club turco fichara a Romelu Lukaku, esos rumores pasaron a un segundo plano.