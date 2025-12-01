Athletic Club de Bilbao vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Athletic Club de Bilbao recibe a Real Madrid este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio San Mamés, en partido adelantado por la décima novena jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Athletic Club de Bilbao vs. Real Madrid de LaLiga 2025-26

Los Leones llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Levante en la fecha 14, con goles de Robert Navarro y Nico Williams. El equipo dirigido por Ernesto Valverde es octavo en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Merengues empataron por 1-1 frente a Girona en su más reciente partido de liga, con anotación de Kylian Mbappé. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es segundo en la tabla con 33 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Athletic Club de Bilbao vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN, Disney+ México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Athletic Club de Bilbao vs Real Madrid

Primera División - Primera División San Mames

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Mamés.

México:12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Los Leones buscan más consistencia, con tres derrotas en los últimos cinco juegos, hasta el punto de salir de la zona de clasificación a las competiciones continentales.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues han entregado el liderato de LaLiga después de su decepcionante empate frente al Girona, pero Xabi Alonso ha pedido que no se enciendan las alarmas, con mucho torneo por disputarse en lo que él espera que sea una lucha de muchas idas y vueltas por el título.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles