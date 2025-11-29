Xabi Alonso envía un fuerte mensaje sobre Jude Bellingham en medio de rumores de que la superestrella del Real Madrid no está contenta con el nuevo entrenador

Esta no es la primera vez que Alonso ha tenido que salir a aclarar su relación con un jugador, habiendo también enfrentado preguntas sobre su decisión de dejar a Vinicius en el banco para el viaje del Real Madrid a Elche.

Explicando que él y el internacional brasileño habían discutido el plan antes del juego, Alonso dijo después del pitido final: “No, lo habíamos discutido. Hablamos de ello a menudo. Él entiende; sabía el papel que podría desempeñar. Lo hemos hecho antes, como en Getafe. Hoy no estamos contentos, pero todos estamos ansiosos por volver a la senda correcta.”

Insistiendo en que él y el resto de la plantilla del Real están creciendo más unidos, añadió: “No nos hemos caído a pedazos. Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder ante la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas; queremos mejorar.

“La conexión está mejorando; tenemos más tiempo e interactuamos más, nos conocemos mejor. Todos estamos en el mismo barco, celebramos las victorias. Sufrimos si no ganamos. La conexión es buena. Necesitamos darle la vuelta a esta situación, comenzando con Atenas [contra el Olympiacos].”