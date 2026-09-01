Atalanta, oficial el fichaje de Rowe: las cifras

Es oficial la llegada de Jonathan Rowe al Atalanta. La operación se cerró por 35 millones de euros más 5 en bonus, con la fórmula de la cesión y obligación de compra: el inglés solo quería al Atalanta.





EL REFUERZO - Para Maurizio Sarri, un nuevo extremo para su clásico 4-3-3, que ahora está imponiendo también en Bérgamo. Raspadori, Zalewski, Elmas y el joven Cassa se han ido alternando hasta ahora en las dos bandas, pero el técnico pidió un esfuerzo más y el club se movió para complacerlo.









LAS CIFRAS - El acuerdo final entre Atalanta y Bolonia se alcanzó sobre la base de una cesión con obligación de compra por 35 millones de euros más 5 millones en bonus. En el acuerdo también hay un porcentaje sobre una futura reventa, en torno al 10 %. En la operación, al Bolonia también va Federico Cassa, mediapunta de la generación de 2006.











