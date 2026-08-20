Atalanta-Hapoel: partido blindado. Alerta por drones: cerrado el espacio aéreo

Hoy a las 20.30, en Bérgamo, el Atalanta jugará contra el Hapoel Tel Aviv el partido de ida de la fase de clasificación de la Conference League, la tercera competición europea de fútbol en importancia. Como suele ocurrir en estos casos, hay mucha atención por la presencia de un equipo israelí y de sus aficionados, y se han dispuesto medidas de seguridad excepcionales.





Desde hace tiempo existe un amplio movimiento de ciudadanos, políticos y asociaciones que piden excluir a Israel de las competiciones internacionales, como consecuencia de las masacres cometidas en la Franja de Gaza y de su papel en otras guerras en curso. También en Bérgamo algunas organizaciones han pedido que se anule el partido y han organizado varias formas de protesta pacífica.





El partido se disputará en el New Balance Arena, el estadio del Atalanta, y en los últimos días ha habido varias reuniones tanto en la jefatura de policía como en la prefectura para la organización de la seguridad pública. Se desplegarán 350 agentes, según escribe el Corriere della Sera citando cifras no oficiales. El Ministerio del Interior ha autorizado además la llegada de refuerzos también desde otras ciudades, el uso de un helicóptero y de equipos antidrones.





El Ente Nacional de Aviación Civil (Enac) ha emitido además un NOTAM, “Notice to air mission”, es decir, un aviso especial a los pilotos que establece la prohibición de sobrevolar el estadio para cualquier tipo de aeronave, incluidos los drones. La prohibición comenzó ya en la tarde del miércoles 19 de agosto y seguirá vigente hasta que el estadio quede vacío.





El sistema para entrar al estadio estará sometido a una vigilancia más estricta. La jefatura de policía ha pedido al Atalanta que aumente el número de asistentes en los accesos y los controles también sobre pancartas y banderas, incluidas las de Palestina, que han sido prohibidas. El equipo israelí está en la ciudad desde el martes, mientras que cerca de mil aficionados deberían llegar hoy al aeropuerto de Bérgamo y desde allí serán escoltados directamente hasta la Curva Sud del estadio.