Arturo Vidal, “incluso en el arco”

Antonio Conte se deshizo en elogios para Arturo Vidal después del triunfazo del sobre el al asegurar que confía en su pupilo chileno en cualquier posición, sin excepciones.

"Yo tengo total confianza en él. Estaría satisfecho incluso si tuviera que jugar en el arco. Es un jugador totalmente importante para nosotros, que puede jugar, como lo puse alguna vez, como defensa central", manifestó el adiestrador del Nerazzurri, que ha confiado en el King como mediocentro o pisando la zona ofensiva.

El resumen y los goles de Inter 4 Toro 2

Según Conte, en todo caso, la zona de Vidal es un riesgo constante. Advirtió en la conferencia que “el problema más grande del inter ahora es el mediocampo. Somos un equipo desequilibrado, porque hay muchos jugadores con las mismas características. y para dar equilibrio, Arturo, que es el más versátil, tiene capacidad de ir en diferentes roles, es el que tengo que sacrificar de ponerlo en diferentes roles”.

