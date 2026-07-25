El Arsenal está interesado en Vinícius Júnior, según informa el periodista David Ornstein de The Athletic. El brasileño termina contrato con el Real Madrid el próximo verano.

El delantero, de 26 años, ocupa un lugar destacado en la lista del Arsenal, que quiere reforzar aún más su ataque. Según Ornstein, el interés todavía se encuentra en una fase temprana y aún no se han producido conversaciones entre ambos clubes. Sin embargo, dentro del Arsenal, una posible llegada de Vinícius contaría con un amplio respaldo.

Mucho depende de la situación contractual del brasileño. Vinícius tiene contrato hasta el verano de 2027, pero por ahora no se ha producido ningún avance en las negociaciones para un nuevo contrato. Si eso no cambia, el Real Madrid tendría que plantearse seriamente una venta para evitar que el extremo se marche gratis un año después.

El Real Madrid preferiría no dejar salir a Vinícius. Además de su valor deportivo, el brasileño también tendría derecho a una importante prima de fidelidad si prolonga su estancia. Por eso, el gigante español espera cerrar todavía un acuerdo para la ampliación de su contrato.

Vinícius volvió a firmar una temporada excelente a nivel individual. Durante el Mundial, participó en los cinco partidos de Brasil y marcó cuatro goles. Finalmente, el equipo de Carlo Ancelotti cayó en octavos de final tras una derrota ante Noruega.

También en el Real Madrid dejó su huella el extremo. La temporada pasada firmó 22 goles en todas las competiciones. Sin embargo, el éxito deportivo no llegó para el conjunto blanco, que por segundo año consecutivo se quedó sin ninguno de los grandes títulos y terminó segundo en LaLiga, a ocho puntos del FC Barcelona.

Vinícius cambió Flamengo por el Real Madrid en 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las grandes estrellas del club. A día de hoy, suma 375 partidos oficiales, en los que ha marcado 128 goles y ha repartido 100 asistencias.