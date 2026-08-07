Argentina iza la bandera blanca ante Messi: ¿qué ha pasado?

El presidente de la Federación Argentina de Fútbol, Claudio Tapia, anunció que la dirección de la "Albiceleste" no ejercerá ninguna presión sobre la leyenda de la selección, Lionel Messi, respecto a su participación en la Copa América 2028, subrayando que la decisión final corresponde únicamente al astro argentino, sin ninguna intromisión.

El silencio de Messi tras la epopeya del Mundial

Messi, de 39 años, no ha revelado hasta ahora sus intenciones sobre su futuro internacional, pese a su actuación legendaria en el Mundial 2026, en el que marcó 8 goles y dio 4 asistencias, antes de que la trayectoria de Argentina se detuviera en la final ante España con una dura derrota por 1-0 en la prórroga.

En declaraciones al canal argentino "TyC", Tapia insistió en el pleno respeto de la Federación a la voluntad del capitán de la selección: "Es una decisión completamente personal suya. Ha sido un símbolo de este torneo, como lo fue en cada torneo en el que participó".

Lo vimos en su mejor versión

Y añadió Tapia con tono de admiración: "En 2022 no sabíamos si iba a jugar en 2026. Dijo que se centraba en cada partido por separado, y lo hemos visto en su mejor momento, si no en el mejor momento de toda su carrera".

Y prosiguió: "Debemos estar orgullosos de él. Le deseo que siga disfrutando del fútbol, que nosotros disfrutemos viéndolo, y que tome la decisión que considere adecuada".

El dilema de Scaloni inquieta a la Federación

En un contexto relacionado, Tapia reveló su preocupación por el futuro del entrenador Lionel Scaloni, cuyo contrato finaliza a finales del presente año, y que anunció, tras la derrota en la final ante España, que reconsideraría su continuidad.

Dijo Tapia con tono firme: "Mi primer plan, mi segundo plan y mi tercer plan es Scaloni. Quiero que continúe, todos queremos que continúe. Tengo que respetar su decisión, y dejarlo que reflexione con calma y tome la decisión que considere acertada".

Y añadió: "No puedo obligarlo a quedarse si siente que le falta la motivación necesaria o no ve un camino para lograr más éxitos".

El más exitoso de la historia

Scaloni, de 48 años, es considerado el entrenador más exitoso de la historia de la selección argentina, después de que convirtiera su nombramiento provisional en 2018 en una época dorada que vivió 3 grandes títulos internacionales consecutivos: la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

La mejor selección de la historia

Tapia concluyó sus declaraciones con un emotivo elogio a la selección nacional: "Esta es la mejor selección nacional de toda la historia. Le ha traído alegría a todo el pueblo argentino, y ha logrado que la gente se sienta parte de un mismo grupo".