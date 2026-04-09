Argentina decepciona a su afición antes del Mundial

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para defender el título mundialista que conquistó en 2022 en Catar.

El sorteo del Mundial 2026 la ubicó en el Grupo 10 con Argelia, Jordania y Austria.

Antes del torneo, la Albiceleste jugará amistosos contra Honduras e Islandia en Estados Unidos.

Según el diario AS, Argentina defenderá su título sin enfrentar a selecciones de alto nivel.

Los últimos amistosos antes del torneo serán contra Honduras (n.º 66) e Islandia (n.º 75).

Con estos duelos cierra una preparación que, para muchos, ha sido demasiado liviana, pues en los últimos cuatro años apenas ha enfrentado rivales de peso en eliminatorias y Copa América.

Leer también

Comunicado enérgico: el Barcelona plantea cuatro exigencias a la UEFA