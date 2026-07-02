Árbitro europeo para el partido entre Marruecos y Canadá

La FIFA ha designado hoy al árbitro inglés Michael Oliver para el Marruecos-Canadá del sábado en Houston, válido por los octavos de final del Mundial 2026.

El veterano árbitro inglés Michael Oliver dirigirá el encuentro, asistido por sus compatriotas Stuart Burt y James Minowaring. El holandés Danny Makkelie será el cuarto árbitro y su compatriota Hessel Steegstra, el asistente suplente.

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Nacido el 20 de febrero de 1985, Oliver debutó en la Premier League en 2010, con 25 años, y se convirtió en el árbitro más joven de la competición desde su creación en 1992.

Obtuvo la licencia FIFA en 2012 y, desde entonces, se consolidó como uno de los árbitros de élite de Europa, pitando numerosos partidos de la Liga de Campeones, incluidos cuartos y semifinales, y la Supercopa de Europa 2014 entre el Real Madrid y el Sevilla.

También arbitró la final del Mundial Sub-17 de Chile 2015 (Malí-Nigeria) y la final de la FA Cup 2018 (Chelsea-Manchester United) en Wembley.

En selecciones, pitó la Euro 2020 y, en Catar 2022, dirigió tres encuentros, incluido México-Arabia Saudí en la fase de grupos, y el cruce de octavos entre Japón y Croacia, resuelto en penaltis a favor de los croatas.

Su estilo tranquilo, que prioriza la fluidez del juego y reduce las interrupciones, le ha convertido en uno de los árbitros de mayor confianza para las federaciones inglesa y europea.