Arbeloa debuta como entrenador en la Premier League

El Fulham inglés ha anunciado el nombramiento del español Álvaro Arbeloa como director técnico del primer equipo con un contrato de tres temporadas, por lo que permanecerá en el cargo hasta el verano de 2029, en lo que supone su primera experiencia completa fuera del Real Madrid.

En declaraciones a la web del club, Arbeloa se mostró orgulloso de iniciar esta etapa con uno de los equipos más antiguos de Londres y agradeció a Shahid Khan y a Tony Khan la confianza depositada.

«Tengo ganas de jugar mi primer partido en Craven Cottage ante la afición y de empezar la pretemporada con los jugadores la semana que viene. Viviremos una gran aventura juntos», añadió.

Shahid Khan añadió que Arbeloa convenció a la directiva en las reuniones de junio y destacó su ambición, además de su experiencia con los mejores jugadores y entrenadores del mundo, su fe en la cantera y su apuesta por un fútbol ofensivo.

Tony Khan destacó su inteligencia, liderazgo y mentalidad ganadora, y se mostró confiado en un futuro brillante.

Arbeloa inició su carrera como técnico en la cantera del Real Madrid, donde ganó varios títulos con los juveniles, luego dirigió al Castilla y la temporada pasada asumió el primer equipo tras la salida de Xabi Alonso.

Al frente del primer equipo terminó segundo en La Liga y eliminó al Manchester City de Guardiola en la Liga de Campeones con un global de 5-1.

Como jugador, Arbeloa ganó dos Champions con el Real Madrid, además de la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012 con España. y la Eurocopa 2008 y 2012.

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