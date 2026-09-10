Araújo responde: ¿es el Barcelona candidato a ganar la Champions League?

Ronald Araújo, el central uruguayo cedido por el Barcelona al Liverpool esta temporada, afirmó tras la victoria sobre el Atlético de Madrid que sigue de cerca al Blaugrana.

El central uruguayo se enfrentó al Atlético de Madrid en el estadio de Anfield ayer miércoles, y su equipo ganó por 2-1.

Tras su buena actuación, habló para el canal "Movistar Liga de Campeones" y, como era de esperar, el nombre del Barcelona salió a relucir en su conversación.

Araújo no dudó al ser preguntado por las opciones del Barcelona en la Liga de Campeones, ya que el defensa considera que el equipo de Hansi Flick figura entre los principales candidatos a ganar el título.

Y afirmó: "Sin duda, el Barcelona es uno de los principales candidatos a ganar la Liga de Campeones. Están ofreciendo un rendimiento espectacular".

El central reconoció que sigue las noticias del Barcelona y que está muy contento por sus antiguos compañeros.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".

Y explicó: "Los sigo. Estoy muy contento por mis compañeros. Tienen un equipo estupendo. Siempre los apoyo, y estoy muy agradecido por lo que están logrando ahora".

Estas declaraciones llegan tras una destacada actuación del uruguayo con el Liverpool dirigido por Andoni Iraola.

Araújo desempeñó un papel clave en el partido contra el Atlético de Madrid, y fue determinante en el gol del empate del Liverpool, con un toque de gran técnica: un pase de tacón dentro del área que permitió a Szoboszlai centrar el balón y superar a Jan Oblak.