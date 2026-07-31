El marroquí Yassine Bounou, guardameta del Al-Hilal saudí, puso fin al estado de polémica que se había generado en torno a su futuro, tras llegar a la concentración del equipo en Austria, de cara al inicio de las competiciones de la nueva temporada.

La aparición de Bounou en la concentración se produjo después de una oleada de informaciones que vincularon su nombre con una salida del Al-Hilal durante el mercado de fichajes estival, en medio de rumores sobre el interés de varios clubes europeos en su contratación, además de noticias sobre el deseo del club de reorganizar su plantilla de extranjeros.

La incorporación del guardameta marroquí a los entrenamientos del equipo supone un mensaje claro que confirma su continuidad en la preparación con el Al-Hilal, al menos por el momento, pese a que persisten las especulaciones sobre su futuro durante el mercado.

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El nombre de Bounou había sido vinculado durante las últimas semanas con varios destinos europeos, en medio de informaciones que hablaban de la posibilidad de su salida del Al-Hilal, aunque el jugador prefirió unirse a la concentración y continuar su programa de preparación con el resto de sus compañeros.

El Al-Hilal continúa sus preparativos para la nueva temporada bajo la dirección del entrenador italiano Simone Inzaghi, que busca alcanzar el máximo nivel de preparación antes del inicio de las competiciones locales y continentales.

Pese a la llegada de Bounou a la concentración, el asunto de su futuro sigue abierto, a la espera de lo que depare la recta final del mercado de fichajes, ya sea con su continuidad en las filas del "Líder" o con la recepción de una oferta que cambie su rumbo en el próximo periodo.