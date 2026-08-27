Anuncio oficial: la FIFA modifica las sanciones a los jugadores de Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este jueves que obtuvo la aprobación de la FIFA respecto a su solicitud de modificar la forma de ejecución de las sanciones impuestas a varios jugadores de la selección, a raíz de los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 ante España.

La AFA explicó, en un comunicado oficial, que presentó una solicitud a la FIFA para que las sanciones impuestas a sus jugadores, y a la propia asociación, puedan cumplirse durante partidos amistosos de categoría "A" y/o partidos oficiales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), lo que ocurra primero, una petición que fue aprobada.

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La FIFA había suspendido a Leandro Paredes por 10 partidos, a Nahuel Molina por 7 partidos y a Thiago Almada por un partido, además de sancionar al miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala con 3 partidos, por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial, que España resolvió a su favor (1-0) el pasado julio.

La AFA confirmó que continuará apelando las sanciones, que incluyeron también multas económicas y restricciones a la asistencia de aficionados en los partidos de la selección como local.

La asociación señaló en su comunicado: "La Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y los de sus jugadores, espera los fundamentos de las resoluciones para presentar las apelaciones correspondientes ante el Comité de Apelaciones de la FIFA, considerando al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) como posible última instancia".

El asesor legal de la AFA, Andrés Patón Urich, había dicho el pasado viernes en declaraciones a la radio "DSports": "Consideramos que las sanciones son exageradas y buscaremos reducirlas", según recogió la radio española "COPE".

La FIFA impuso además una multa de 321.000 dólares a la AFA, en virtud de distintos artículos del código disciplinario, por incidentes ocurridos durante los partidos de la selección ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España en el Mundial.

La selección argentina disputará sus dos próximos partidos como local con una restricción de la asistencia de aficionados del 50%, dentro de las sanciones que le fueron impuestas.

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