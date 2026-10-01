Antes de las pruebas médicas: el plan secreto del Barcelona para ocultar a Raphinha

El brasileño Raphinha ya ha llegado a Barcelona, tras aterrizar en la ciudad este jueves, procedente de Australia, vía Dubái, donde se encontraba con la selección de Brasil durante el presente parón internacional.

El diario "Sport" informó de que Raphinha regresó antes de lo previsto, después de que un edema en el muslo derecho le impidiera completar el segundo partido amistoso de Brasil ante Australia.

El viaje de vuelta fue largo, ya que Raphinha inició su trayecto desde Brisbane, hizo escala en Dubái y desde allí tomó el vuelo regular con destino a Barcelona.

En un principio estaba previsto que el jugador llegara en torno a la una del mediodía, pero finalmente aterrizó en Barcelona más tarde.

Tanto el Barcelona como el jugador optaron por mantener la mayor discreción posible durante su regreso y evitar los focos a su salida del aeropuerto, por lo que los periodistas no pudieron ver al jugador mientras abandonaba las instalaciones, después de que los servicios de seguridad del club llevaran a cabo movimientos para alejar a los reporteros de la zona de llegadas de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat.

Ahora toca esperar a las pruebas médicas, que se realizarán, según fuentes internas del club, mañana viernes, con el fin de determinar con exactitud el alcance de la lesión.

Reina el optimismo en el Barcelona, con la confianza de que el problema no vaya más allá del edema que detectó el cuerpo médico de la selección brasileña.