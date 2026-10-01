¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
RaphinhaGetty Images
Traducido por

Antes de las pruebas médicas: el plan secreto del Barcelona para ocultar a Raphinha

Primera División
Barcelona
Raphinha
Brazil
España
Brasil

Hermetismo absoluto en torno al regreso de Raphinha al Barcelona

El brasileño Raphinha ya ha llegado a Barcelona, tras aterrizar en la ciudad este jueves, procedente de Australia, vía Dubái, donde se encontraba con la selección de Brasil durante el presente parón internacional.

El diario "Sport" informó de que Raphinha regresó antes de lo previsto, después de que un edema en el muslo derecho le impidiera completar el segundo partido amistoso de Brasil ante Australia.

El viaje de vuelta fue largo, ya que Raphinha inició su trayecto desde Brisbane, hizo escala en Dubái y desde allí tomó el vuelo regular con destino a Barcelona.

En un principio estaba previsto que el jugador llegara en torno a la una del mediodía, pero finalmente aterrizó en Barcelona más tarde.

Tanto el Barcelona como el jugador optaron por mantener la mayor discreción posible durante su regreso y evitar los focos a su salida del aeropuerto, por lo que los periodistas no pudieron ver al jugador mientras abandonaba las instalaciones, después de que los servicios de seguridad del club llevaran a cabo movimientos para alejar a los reporteros de la zona de llegadas de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat.

Ahora toca esperar a las pruebas médicas, que se realizarán, según fuentes internas del club, mañana viernes, con el fin de determinar con exactitud el alcance de la lesión.

Reina el optimismo en el Barcelona, con la confianza de que el problema no vaya más allá del edema que detectó el cuerpo médico de la selección brasileña.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google