El Barcelona se prepara para afrontar un duelo complicado en la cuarta jornada de LaLiga, este domingo, cuando visite al Valencia en el estadio de Mestalla, en busca de su cuarta victoria consecutiva y del liderato en solitario de la tabla de clasificación, aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Real Betis por un gol a cero.

El equipo de Hansi Flick afronta el encuentro con 9 puntos de 9 posibles, mientras que su plantilla luce casi completa, a excepción de Frenkie de Jong y Roony Bardghji, en un momento en el que el técnico alemán ha recibido noticias positivas sobre la disponibilidad de Lamine Yamal, pese a no haber participado en el último entrenamiento con el grupo.

La lista incluyó a 24 jugadores, de los que Flick descartará a uno antes del partido, y quedó de la siguiente manera:

Joan García, Cancelo, Dro, Fariñas, Alcaraz, Gavi, Fermín, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Espart, Szczesny, Adyemi, Christensen, Rodri, Jordan, Gerard Martín, Dani Olmo, Bernal, Koundé, Eric García, Livakovic, Hamza.

La lista contó con el regreso de Gavi tras recuperarse del golpe que sufrió en la rodilla durante su primera aparición en la liga ante el Elche, después de que la lesión generara inquietud dentro del Barcelona antes de confirmarse que no revestía gravedad.

También aparecieron por primera vez en la convocatoria del equipo los nuevos fichajes Livakovic y Gabriel Jesus, después de que el delantero brasileño completara su programa de entrenamiento con el grupo bajo las órdenes de Flick, mientras que Livakovic será suplente del portero Joan García.