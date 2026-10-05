Andy Carroll, exdelantero de la selección de Inglaterra y del Liverpool, ha revelado detalles impactantes sobre la agresión sexual que sufrió en 2019, asegurando que el suceso dejó profundas secuelas en su vida y afectó a su capacidad de concentración, incluso dentro del terreno de juego.

Carroll, de 37 años, relató en su autobiografía que se despertó mientras dormía en su casa y encontró a un conocido suyo intentando agredirlo sexualmente, explicando que denunció el hecho antes de que el agresor fuera condenado y sentenciado a prisión.

El jugador añadió que el incidente lo persiguió durante años, señalando: "Sufrí una agresión sexual. Es algo aterrador con solo pensar en ello, y hasta ahora solo lo sabían muy pocas personas", precisando que dudó durante mucho tiempo antes de tomar la decisión de desvelar el suceso en su libro.

Carroll explicó que lo ocurrido "afectó a todos los aspectos de su vida", y agregó: "Pensaba en ello a diario, lo que me hacía difícil concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma no desapareció".

Semanas después de publicar sus confesiones, Carroll reveló al diario The Sun la identidad del agresor, asegurando que Kevin Adams, coreógrafo y profesor de baile conocido por su participación en programas de la cadena BBC, es la persona que lo agredió.

Adams había sido condenado ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023 y sentenciado a prisión, además de ser inscrito en el registro de delincuentes sexuales durante 10 años y de que se le prohibiera la entrada a la ciudad en la que reside Carroll, según los informes británicos.

Carroll declaró, tras confirmarse la identidad de Adams en los documentos judiciales de acceso público: "Ahora que Kevin Adams ha sido identificado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder por fin pasar esta página de mi vida, y estoy preparado para seguir adelante".

Y añadió: "Este incidente tuvo un efecto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos", subrayando que su decisión de hablar sobre la experiencia también llegó con la esperanza de que su revelación ayude a otras personas que han pasado por experiencias similares.