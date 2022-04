Ancelotti: "¿Flor? Este equipo tiene algo especial"

Por Jorge C. Picón - Carlo Ancelotti vuelve a hablar ante los medios. En esta ocasión, con la liga prácticamente en el bolsillo tras vencer al Sevilla a domicilio en una remontada épica. Antes de enfrentarse mañana al Osasuna, el italiano asegura que no se siente campeón y avanza que habrá algunas rotaciones contra los navarros. Una victoria dejaría el título a tiro de piedra.

Carlo Ancelotti

Partido de mañana. "El mensaje de todos los partidos. Estamos cerca de ganar LaLiga pero hay partidos por jugar. Es un campo difícil y haremos lo posible para acercarnos al título".

Sentirse campeón. "Tengo demasiada experiencia para tener este sentimiento. Estamos muy cerca, pero no se ha acabado. Tenemos una gran oportunidad mañana. Mañana es una gran oportunidad para acercarnos"

Descanso para Benzema. "En la evaluación de este momento, si un jugador está bien, no necesita descansar. No tiene sentido no meterlo".

Duelo Rodrygo-Asensio. "Rodrygo ha marcado más la diferencia cuando ha entrado desde el banquillo. No digo que ha cambiado el partido, pero ha puesto su energía para el equipo y nos ha ayudado. Marco también lo ha hecho bien. Ha hecho una gran temporada y ha marcado muchos goles. Hemos disfrutado de la calidad de los dos".

Hacer cuentas. "Nuestra cuenta es sencilla. Tres puntos contra Osasuna y luego tres contra el Espanyol. Si necesitamos más, tres contra el Atlético. No necesito ser matemático, me gusta más la historia".

Descanso para Modric. "Modric está un poco cansado y, por eso, mañana le doy descanso. No va a jugar".

Casemiro. "Casemiro ha tenido un pequeño problema ayer, como Jovic, como Mariano. Pequeños problemas que no le permiten jugar hoy, pero tenemos una semana y creo que estarán los tres ante el City".

Liga o Champions. "Las dos me hacen ilusión".

La 'flor de Ancelotti'. "La magia la tiene este estadio, este club. Tiene algo especial. La suerte es una calidad. Si me dicen, tienes suerte, tengo una calidad más. Napoleón decía que prefería a los generales con suerte, mejor que con calidad".

Ganar cuatro Champions o cinco ligas en cinco países. "No lo sé. Ganar es complicado. Solo no se puede hacer. Volvemos a la suerte que he tenido la oportunidad de entrenar grandes clubes que te permiten ganar títulos. Otros entrenadores hacen un trabajo fantástico evitando el descenso. He tenido suerte de tener estas oportunidades".

Vinicius. "Le veo tranquilo. No le veo obsesionado con marcar goles. Quiere ayudar al equipo. Lo hace desde el principio de la temporada, pero sigue haciéndolo. Marcar no es lo más importante".

Piqué y Rubiales. "Tengo orejas para escuchar y ojos para ver, pero no quiero entrar en este asunto".