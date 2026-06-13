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Ancelotti define el papel de Vinícius ante Marruecos

Brazil vs Marruecos
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El delantero del Real Madrid será clave en los contraataques.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha preparado un plan especial para Vinícius Júnior de cara al partido de esta tarde contra Marruecos en la Copa del Mundo de 2026.

Según el diario brasileño «Globo», el astro del Real Madrid jugará en la banda izquierda en ataque y avanzará como punta en defensa.

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El plan busca darle más espacios cuando Brasil tenga el balón y aprovechar su velocidad en los contraataques.

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Además, Endrick, del Real Madrid, sería suplente ante Marruecos, pues Matheus Cunha, del Manchester United, parte como titular.

Brasil, en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia, busca su sexto título.

Marruecos, por su parte, alcanzó su mejor resultado en Qatar 2022 al terminar cuarto, marca histórica para selecciones árabes y africanas.

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