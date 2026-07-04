Ancelotti da una sorpresa sobre Rafinha

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sorprendió al anunciar que Raphinha ya está recuperado y podría jugar mañana ante Noruega en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en la eliminatoria para el Mundial 2026.

En la rueda de prensa celebrada en el estadio MetLife, el técnico italiano confirmó que el jugador ya superó la fase crítica de su lesión y podría disputar algunos minutos si fuera necesario. «Rafinha ha mejorado mucho. Aún no está al 100 %, pero puede jugar unos minutos y ayudarnos».

Y añadió: «Estamos muy contentos con su recuperación, porque ha ido muy bien y rápido. Es un jugador muy importante para el equipo».

Se lesionó el 21 de junio ante Haití (3-0), con una rotura de primer grado en los tendones de la rodilla derecha.

Sometido a un intenso programa de tres sesiones diarias con el cuerpo médico, se recuperó en tiempo récord.

Para agilizar su recuperación, Rafinha se quedó en la sede de Nueva York mientras la selección jugaba en Miami y Houston, por lo que solo se perdió dos partidos antes de reincorporarse esta semana al grupo.

Su compañero Bruno Guimarães añadió: «Rafinha está bien, ha entrenado con nosotros y tiene ganas de jugar. La decisión ahora está en manos del entrenador».

Se espera que Raphinha compita por un lugar en el once con Neymar Jr. y Endrick, dada la abundancia de opciones ofensivas de Ancelotti, quien afirmó: «Tenemos la suerte de contar con suplentes preparados. El último partido contra Japón es un buen ejemplo: Martinelli entró y marcó la diferencia. El partido no termina a los 90 minutos, puede alargarse hasta la prórroga».

Además, elogió la evolución táctica de Vinicius Jr.: «En el Real Madrid ha demostrado su capacidad para desempeñar múltiples funciones, y eso también lo vemos aquí en el Mundial. Si juega en profundidad, puede marcar, y si juega por las bandas, marca la diferencia con sus pases».

Ancelotti confirmó que Lucas Paquetá se perderá el resto del torneo por lesión y valoró dos sustitutos: Danilo Santos (Botafogo) y Gabriel Martinelli.

Finalmente, el técnico reconoció la dificultad del próximo duelo contra Noruega, pero se mostró optimista: «Hemos mejorado mucho y estamos en la situación ideal para dar lo mejor de nosotros. Contra Japón demostramos que podemos afrontar cualquier circunstancia y seguiremos luchando hasta el final».