Analista español: Yamal inventó él mismo el penalti

España avanzó a la final del Mundial al vencer 2-0 a Francia, subcampeona vigente.

Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro marcaron los goles.

El penalti se originó tras una acción de Lamine Yamal, que se adelantó a Lucas Digne y provocó su falta dentro del área.

En «Chiringuito Inside», con Josep Pedrerol, se analizó la acción y participó Ido Agiri.

El Diario Sport recogió sus palabras: «El gol se le atribuye a Yamal».

Agüero añadió: «Fue Lamine quien inventó la jugada. El balón lo controlaba Dini, pero en una fracción de segundo Yamal decidió adelantarse en vez de esperar el choque. Magnífico».

Fran Jarido añadió que «este penalti se parece a lo que vemos en los partidos de fútbol de los barrios populares», destacando la inteligencia del jugador del Barcelona.

Sorprendió que Dini no viera tarjeta, pero el exárbitro Rafa Guerrero lo justificó: «se ajusta a las reglas».

Por tanto, no mostrar la tarjeta amarilla fue correcto: «Es solo un penalti».