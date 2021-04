América y Cruz Azul, una lección de cómo los cambios no son malos

¡UNA LOCURA!



Concacaf tiene un plan para que 🇲🇽 NO regrese más a la Libertadores, Sudamericana ni ningún torneo de clubes de la Conmebol



No más Boca 🇦🇷 vs Chivas, Nacional 🇨🇴 vs América o Colo Colo 🇨🇱 vs Pachuca 🤦‍♂️



Acá el cómo lo van a atar a la mala ➡ https://t.co/fhQzzbFvZe pic.twitter.com/FG1JVc1cp7