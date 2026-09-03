¿Álvarez? El Chelsea prepara 100 millones para arrebatar a la estrella del Atlético de Madrid

El Chelsea tiene intención de entrar con toda su fuerza el próximo enero para fichar a Pablo Barrios, estrella del Atlético de Madrid, a quien el técnico Xabi Alonso ve como el sustituto ideal de Enzo Fernández.

El diario Sport señaló que la salida de Enzo en los últimos instantes del mercado de fichajes, junto al fracaso de la operación por Lamine Camara, estrella del Mónaco, dejó un gran vacío en el centro del campo del Chelsea.

El Mónaco se negó en el último momento a permitir la salida del centrocampista senegalés, lo que dejó al Chelsea en una situación complicada y sin recambio.

El club londinense ya había dado luz verde al traspaso de Enzo al Manchester City, y consideró que echarse atrás en la operación en el último momento sería algo poco ético.

Ahora, el Chelsea intentará suplir a Enzo durante el mercado de fichajes invernal, y varios informes desde Inglaterra apuntan a que el jugador preferido para ocupar el hueco dejado por Enzo es Pablo Barrios, por quien el club londinense se prepara para presentar una oferta de 100 millones de euros.

El problema al que podría enfrentarse el equipo inglés es que el centrocampista español, de 23 años, es una pieza fundamental en el mediocampo del técnico Diego Simeone, y parece difícil que el Atlético de Madrid abra con facilidad las puertas de salida a Barrios.

Barrios cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, y la temporada pasada fue la de su consagración y la confirmación de su estatus, aunque una lesión en los isquiotibiales le impidió participar en la parte final de la temporada y provocó su ausencia del Mundial.

Alonso considera que el centrocampista del Atlético tiene todo para triunfar en Stamford Bridge, y cree además que Barrios es el complemento perfecto para el ecuatoriano Moisés Caicedo en el mediocampo, gracias a la combinación de fuerza física y creatividad.

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