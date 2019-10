Almeyda revela sus razones para rechazar a Rayados

"Fidelidad" es una palabra poco usual en los últimos años dentro del futbol. Este 9 de octubre, Matías Almeyda validó ser un director técnico de palabra . El entrenador permanecerá en San José Earthquakes a pesar de los múltiples rumores sobre su salida a Monterrey.

De acuerdo con fuentes cercanas a Goal , el Pelado era la primera opción para la directiva de Rayados. Almeyda tomaría el puesto que dejó vacante Diego Alonso para tratar de reivindicar el camino y meter al equipo a la Liguilla. Sin embargo, el argentino rechazó la oferta de manera contundente.

"Los entrenadores siempre se enojan cuando los despiden. Tenemos que ser coherentes y seguir cuando tenemos un contrato , a pesar de que tengamos ofertas 10 veces mejores" , estableció el estratega en conferencia de prensa.

Almeyda dejó a tras conseguir el título de Liga y está dispuesto a repetir la fórmula con el conjunto de la . "Estoy agradecido de estar en este lugar y con la esperanza de que esto siga creciendo. Cambiar de club no se me cruza por la cabeza" , añadió. Los Quakes perdieron nueve de sus últimos 11 encuentros bajo el mando del exRiver.

At his post-season press conference, Matias Almeyda confirms that he will continue as manager of #Quakes74 . https://t.co/LWl6blYzFW pic.twitter.com/i6if7udVe7