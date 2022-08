Alineaciones probables en la Jornada 1 de LaLiga 2022-2023 para Fantasy, Comunio y Biwenger

Te contamos el posible XI de cada equipo del certamen español para el debut liguero.

La Liga afronta la primera jornada de la edición 2022-2023. Sí, vuelve el fútbol y vuelve también el Fantasy, un clásico de nuestros días. ¿Ya sabes las posibles alineaciones de los 20 equipos? Te damos una ayuda...

La fecha se abre el viernes con un gran partido: Osasuna vs. Sevilla. El sábado, el fútbol continuará con tres juegos: Celta vs. Espanyol, Valladolid vs. Villarreal y Barcelona vs. Rayo Vallecano. El domingo, otros tres encuentros: Cádiz vs. Real Sociedad, Valencia vs. Girona y Almería vs. Real Madrid. Y el lunes será bastante particular porque habrá también tres enfrentamientos: Athletic vs. Mallorca, Getafe vs. Atlético de Madrid y Betis vs. Elche.

En Goal seguimos con nuestra intención de que destaques en tu Liga ya sea de Fantasy Biwenger o de Comunio contra tus amigos, compañeros de trabajo o en las familias. Como siempre decimos, no es cuestión de suerte, depende del acierto y el conocimiento, y para que lo tengas, te ofrecemos toda la información para que tu alineación te garantice el mayor número posible de puntos.

Alineaciones probables de LaLiga en la Jornada 1 para Fantasy, Comunio y Biwenger​

Osasuna vs. Sevilla

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Manu Sánchez; Brasanac, Torró, Moncayola; Chimy, Budimir, Rubén G.

Sevilla: Bono; Navas, Gudelj, Rekik, Acuña; Fernando, Jordan; Tecatito, Papu Gómez, Ocampos; En Nesyri.

Celta vs. Espanyol

Celta: Marchesín; Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Beltrán; Solari, Óscar, Cervi; Aspas, Paciencia. Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Souza, Keidi Baré; Melamed, Darder, Puado; Joselu.

Valladolid vs. Villarreal

Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Joaquín, Escudero; Roque Mesa, Aguado; Plata, Iván Sánchez, Toni Villa; Sergio León.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yéremi, Capoue, Parejo, Baena; Gerard, Jackson.

Barcelona vs. Rayo Vallecano

Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Eric García, Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

Rayo: Diego López; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García; Comesaña, Valentín; Isi, Trejo, Álvaro García; Falcao.

Cádiz vs. Real Sociedad

Cádiz: Ledesma; Zaldua, Luis Hernández, Fali, Espino; Mabil, José Mari, Álex Fernández, Perea; Lucas Pérez, Negredo.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Silva, Zubimendi, Merino; Brais; Ali Cho, Isak.

Valencia vs. Girona

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Gabriel, Diakhaby, Jesús Vázquez; Musah, Guillamón, Carlos Soler; Castillejo, Duro, Samuel Lino.

Girona: Juan Carlos; Arnau, Bueno, David López, Juanpe, Miguel; Aleix García, Terrats; Taty Castellanos, Riquelme; Stuani.

Almería vs. Real Madrid

Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; Samú, De la Hoz, Robertone; Portillo, Sadiq, Ramazani.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Athletic vs. Mallorca

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo, Yuri; Vesga, Vencedor; N. Williams, Muniain, Berenguer; Williams. Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Costa; Baba, Grenier; Dani Rodríguez; Muriqi, Ángel.

Getafe vs. Atlético de Madrid

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Angileri; Portu, Maksimovic, Arambarri, J. Seoane; Mayoral, Enes Ünal.

Atlético: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Carrasco; M. Llorente, Kondogbia, Koke; Joao Félix, Morata.

Betis vs. Elche

Betis: Bravo; Sabaly, Luiz Felipe, Bartra, Álex Moreno; Guido, Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; Iglesias.

Elche: Badia; Palacios, Enzo Roco, Diego, Mojica; Josan, Mascarell, Gumbau, Fidel; Pere Milla, Ponce.