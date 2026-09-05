Alineación probable del PSV: Bosz sorprende con su elección en la delantera

El PSV se enfrenta este sábado al Ajax en el partidazo de la Eredivisie Vriendenloterij. Peter Bosz introduce un cambio en ataque, según pronostica Voetbalzone. El Ajax - PSV comienza a las 20:00 y podrá seguirse en directo a través de ESPN 1.

Peter Bosz apuesta por Matej Kovar en la portería del conjunto visitante de Eindhoven. Sergiño Dest y Mauro Júnior comenzarán contra el Ajax respectivamente como lateral derecho e izquierdo. Ryan Flamingo y Armando Obispo vuelven a ser los centrales del PSV. Lutsharel Geertruida, por tanto, vuelve a dar un paso al lado.

Sven Mijnans marcó de bella factura contra el FC Utrecht la semana pasada y recibe como recompensa un papel de mediapunta contra el Ajax. Kodai Sano y Noah Fernandez completan el centro del campo del PSV en este duelo estelar de la Eredivisie.

Sin Pepi contra el Ajax

Ricardo Pepi no atraviesa un gran momento de forma en las últimas semanas. Por ello, Bosz recurre a Guus Til como delantero centro del equipo visitante, sobre todo por su capacidad de desmarque. Ivan Perisic (derecha) y Ruben van Bommel (izquierda) ocuparán las bandas en el Johan Cruijff ArenA.

El PSV impresionó con la victoria por 1-6 sobre el FC Utrecht, que sobre todo en el tramo final no tuvo ninguna opción ante el vigente campeón de la liga. Eso le dará la confianza necesaria al equipo de Bosz de cara al choque contra el Ajax.

Posible alineación del PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.