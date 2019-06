Alexis Sánchez: "En Chile me reencuentro con el fútbol"

El ariete comentó el triunfo ante Ecuador, que selló la clasificación de La Roja a cuartos de la Copa América. Además, puso la alerta ante Uruguay.

Alexis Sánchez apareció en el momento que más lo necesitaba y respondió, como habitualmente lo hace por La Roja. Logró el 2-1 frente a , con un gran gol dentro del área rival, y que puso al seleccionado nacional en cuartos de la 2019.

"Cuando juego por mi país me pone muy contento", destacó el delantero sobre su actuación en el Arena Fonte Nova, que volvió a anotar tras cerrar el 4-0 en el debut contra .

"Es mi sueño jugar al fútbol en todos lados. Venía con problemas de un tobillo desde , problemas internos, y me reencuentro con mi Selección, con el fútbol", aportó a continuación recordando la magra campaña que completó en el pasado curso con el .

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, dio cuenta de una lesión que lo tiene en duda para el cierre del próximo lunes ante , en el Maracaná. "Me volví a doblar el pie, creo que tengo un esguince, ojalá no sea tan grave. Jugué un poquito con dolor, me puse unas vendas y salí en el segundo tiempo", señaló.

Finalmente, comentó sus sensaciones del duelo frente al Tri. "Este fue un partido duro, pero esto sigue. Hay que correr en el siguiente y aprender de los errores", cerró.