Alexander-Arnold vuelve a jugar con Inglaterra y es importante de inmediato

Inglaterra se tomó este martes la revancha de la derrota por 2-3 del sábado ante la campeona del mundo, España. El seleccionador Thomas Tuchel vio cómo su equipo ganaba por 0-2 en su visita a la República Checa, con lo que suma sus tres primeros puntos en la Nations League.

Jude Bellingham comenzó en el banquillo de Inglaterra, donde Harry Kane, Anthony Gordon y Bukayo Saka aparecieron de inicio. Los visitantes buscaron el ataque desde el primer momento y tuvieron mala suerte cuando Morgan Rogers estrelló un disparo en el palo.

Hubo un contratiempo para la República Checa a los 25 minutos de juego: Pavel Sulc cometió una dura entrada y, tras una revisión del VAR, vio la tarjeta roja. Inglaterra se quedó así en superioridad numérica, aunque no fue capaz de aprovecharlo. Kane estuvo cerca del 0-1 poco antes del descanso, pero no marcó.

Inglaterra salió del vestuario como un equipo nuevo, con Gordon cabeceando a la red desde cerca. La gran asistencia fue de Trent Alexander-Arnold, que volvía a vestir la camiseta de Inglaterra por primera vez en quince meses y, por tanto, fue importante.

El equipo de Tuchel olió sangre y se lamentó cuando un disparo de Lewis Hall desde dentro del área acabó en el palo tras tocar en un defensa checo. A los 70 minutos, Kane estuvo muy atento para empujar desde cerca el 0-2. Ahí sí quedó rota la resistencia de los diez checos.

Tuchel decidió retirar a Kane y Saka para dar minutos a Bellingham y Rio Ngumoha en la recta final. James Trafford evitó unos minutos después que el partido se apretara: el portero respondió con acierto a un remate de Adam Hlozek.

El goleador Anthony Gordon dejó su sitio a Morgan Gibbs-White en los últimos minutos. Inglaterra cerró con tranquilidad el partido a domicilio en Praga y suma tres puntos en la Nations League. El sábado le espera la visita a Croacia.