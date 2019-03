Alan Mozo, el lateral derecho que le falta a la Selección mexicana

El lateral derecho ha sorprendido por su energía e ímpetu para recorrer la parcela derecha de Pumas.

Dentro del arriesgado proyecto canterano de Pumas, el nombre que más ha llamado la atención hasta el momento ha sido Alan Mozo, lateral derecho de 21 años que juega su segunda campaña como titular de la mano de Bruno Marioni.

La energía es principal carta de presentación del canterano Auriazul, que recorre incansablemente la banda derecha los 90 minutos. Cuenta con la lectura necesaria de juego para saber cuándo debe sumarse al frente, la entrega y la determinación hacen que no negocíe ningún esfuerzo, además de sus virtudes ofensivas, pues constantemente ataca y genera peligro, ya sea llegando a línea de fondo o asistiendo con agresivos pases entre líneas.

Con menos de 40 partidos como titular en el Máximo Circuito, es lógico que el proceso de maduración de Mozo aún no está completo, mostrando deficiencias defensivas al momento de enfrentar rivales habilidosos, además de no medir correctamente la intensidad de sus entradas, sumando once tarjetas amarillas en únicamente dos torneos.

Durante los últimos años, la Selección mexicana ha encontrado su talón de Aquiles en ambas laterales, notándose un panorama incierto respecto al presente y el futuro de la posición, pues no existen muchos candidatos con el nivel suficiente para ser observados por Tata Martino. Dentro de esas dudas, el surgimiento de Alan es una gran noticia para el Tri, que tiene un diamante en bruto que aún puede encontrar un amplio margen de mejora.

El artículo sigue a continuación

Dentro de los microciclos del entrenador argentino, es innegable que el novel defensor merecería al menos una oportunidad de ser conocido a fondo por el nuevo entrenador. Chaka Rodríguez y Miguel Layún parecen ser los candidatos para hacerse con el puesto, aunque llegarían a Qatar 2022 con 31 y 33 años respectivamente, viviendo una natural curva descendente en su rendimiento.

Alan Mozo es un prospecto interesante que el futbol azteca deberá observar con lupa. Muy pocos jóvenes muestran la personalidad y la valentía del nacido en la Ciudad de México, que de mantener sus virtudes y corrigir sus defectos, podría ser dueño de la parcela derecha Tricolor por muchos años.