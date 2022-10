Alaba, Rodrygo y el multiverso del Real Madrid

El austriaco y el brasileño le dan muchas alternativas al ataque madridista y el equipo lo nota

Rodrygo Goes y David Alaba permiten al Real Madrid entrar en otro universo en ataque. Ancelotti le da libertad absoluta a ambos y al ser jugadores de una calidad individual extrema, son capaces de generar ventajas y de convertir esa ofensiva en algo completamente imprevisible.

Ambos actúan de la misma manera, como electrones libres cuya función es no jugar en una posición determinada. Muchos entrenadores entrarían en pánico al ver cómo se desordena su equipo, pero Ancelotti, que es muy inteligente, sabe que ese desorden y ese caos que generan Rodrygo y Alaba le es muy útil para desordenar al rival y darle un aire nuevo a su equipo.

Cuando el austriaco juega de lateral, el Real Madrid entra en un universo de posibilidades, pues Alaba es capaz de jugar de lateral, de centrocampista, de extremo e incluso de delantero. Siendo Benzema el rey de los jugadores que se mueven por todo el campo, si nos fijamos en Alaba, éste demuestra en cada partido que tiene la ambición y el hambre de un delantero y enseguida se mete arriba para darle más opciones al equipo.

Carletto lo tiene muy claro y cuando al equipo se le han atragantado partidos, Mendy se ha ido al banquillo y Alaba ha pasado al lateral. Es una opción más arriesgada pero también mucho más ofensiva. Parece evidente que si el Real Madrid tuviera que volver a tirar de remontadas épicas esta temporada, las probabilidades de que Alaba actúe en el lateral son muy altas.

Por su parte, Rodrygo se ha convertido en un falso mediapunta que también permite un nuevo escenario para el Real Madrid. Rodrygo es capaz de jugar en la izquierda, en la derecha, de delantero y por detrás de Benzema. Por momentos el Real Madrid en el Martínez Valero pareció jugar con un 4-2-3-1 como en la era Mourinho con Valverde de extremo y Rodrygo de director de orquesta por detrás de Benzema. El francés lo agradeció y lo notó mucho, combinando cada dos por tres con el carioca, incluida la acción del gol del Balón de Oro con un sublime taconazo.

Le preguntaron por él a Ancelotti en rueda de prensa y no pudo ser más claro. "Es obvio que hay más de once jugadores que merecen ser titulares". Y es que Rodrygo a día de hoy es un titular más en el Real Madrid y sólo fue suplente en El Clásico porque alguien tiene que quedarse fuera y ese día le tocó a él, pero si sigue jugando a este nivel es imposible que no acaba siendo indiscutible para Ancelotti... e incluso para Tite en el Mundial.