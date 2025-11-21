Al Nassr vs. Al Khaleej, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Nassr recibe a Al Khaleej este domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Al Awwal Park, por la novena jornada de la temporada 2025-2026 de la Liga Profesional Saudí.

Los Caballeros de Najd llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Neom en la fecha ocho, con goles de Angelo Gabriel, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. El equipo dirigido por Jorge Jesus es líder en la clasificación con 24 puntos.

Por su parte, el Al-Danah derrotó por 4-1 a Al Hazm en su más reciente partido de liga, con un doblete de Giorgos Masouras, junto a las anotaciones de Kostas Fortounis y Paolo Fernandes, este último también expulsado. El cuadro a cargo de Georgios Donis es sexto en la tabla con 14 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Al Nassr vs Al Khaleej, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 2, OneFootball Sudamérica OneFootball México FOX One, Caliente TV Estados Unidos FOX Soccer Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y OneFootball, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo se encuentra la opción de OneFootball. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Al Nassr vs Al Khaleej

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal.

México:11:30 horas

Argentina:14:30 horas

Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue invitado de honor en una cena entre Donald Trump y Mohamed bin Salmán, príncipe saudí.

Noticias del Al Khaleej

El Al-Danah suma dos triunfos y dos empates en sus últimos dos juegos, lo que lo coloca a solo dos puntos de saltar a la quinta posición de la clasificación.

