Pese a que el Paris Saint-Germain celebró un nuevo título tras coronarse en la Supercopa de Europa a costa del Aston Villa por 2-1, el ambiente festivo no logró disipar los crecientes interrogantes sobre el futuro del extremo francés Bradley Barcola, quien se ha convertido en un protagonista clave del mercado de fichajes en medio del fuerte interés del Liverpool.

Y mientras el Paris Saint-Germain iniciaba su nueva temporada de la mejor manera posible dentro del campo, el futuro de Barcola permaneció abierto a todas las posibilidades, después de que el jugador se ausentara del duelo ante el Aston Villa, en un momento en el que el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, se limitó a unas breves declaraciones que aumentaron la incertidumbre sobre el futuro del futbolista.

Barcola, fuera de los planes ante el Aston Villa

Barcola no participó en el partido, y fue prácticamente el único jugador que no completó por entero la fase de calentamiento, junto al recién llegado Lucas Deny.

Y en el momento en que los jugadores del Paris Saint-Germain levantaron la Supercopa de Europa, el extremo francés apareció relativamente apartado del resto de sus compañeros, vistiendo el chaleco de calentamiento, lo que abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre su futuro con el equipo.

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Al-Khelaifi deja la puerta abierta

Barcola tiene un contrato con el Paris Saint-Germain que se extiende hasta el verano de 2028, pero, según los datos que circulan, ha rechazado renovarlo, y además está abierto a vivir una nueva experiencia durante el actual periodo de fichajes.

Esto se produce en medio del interés del Liverpool por hacerse con sus servicios, ya que el club inglés ha situado al extremo francés entre sus objetivos para reforzar la línea ofensiva, especialmente tras la marcha de la estrella egipcia Mohamed Salah.

Y pese a que existe un deseo mutuo de negociar el traspaso, la brecha entre las exigencias del Paris Saint-Germain y lo que plantea el Liverpool sigue siendo amplia, lo que hace que la salida del jugador esté lejos de resolverse hasta el momento.

Al-Khelaifi declaró, en unas palabras recogidas por la RMC francesa: "Hoy es un jugador del Paris Saint-Germain. Veremos qué dan de sí las conversaciones y las negociaciones", antes de añadir dirigiéndose a los medios de comunicación: "Ustedes, los medios, hablan mucho, pero yo no hablo".

El PSG pide 170 millones de euros

Diversos informes habían señalado que la dirección del Paris Saint-Germain fijó una valoración muy elevada para desprenderse de Barcola, quien se unió al club en el verano de 2023 procedente del Olympique de Lyon a cambio de 45 millones de euros.

Y según los datos que circulan, el club parisino pide alrededor de 170 millones de euros para dar el visto bueno a la salida del extremo francés, una cifra que sigue estando lejos de las propuestas presentadas por el Liverpool hasta ahora.

El interés por Barcola no se limita al Liverpool, ya que el Arsenal se había interesado previamente por la situación del jugador y la posibilidad de ficharlo durante el actual periodo de fichajes.

13 goles la temporada pasada

Barcola ofreció buenos números con el Paris Saint-Germain durante la temporada pasada, después de anotar 13 goles en 49 partidos en las distintas competiciones, confirmando su condición de una de las principales opciones ofensivas en el plantel del equipo.

Pero con la persistencia de la incertidumbre en torno a su futuro, parece que los próximos días serán decisivos para determinar si Barcola continuará su trayectoria con el campeón de Europa, o si el interés del Liverpool y de otros clubes se transformará en un traspaso real que ponga fin a su etapa en París.