Nasser Al-Khelaifi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos y presidente del Paris Saint-Germain, reveló que ha alcanzado un acuerdo con Florentino Pérez, su homólogo en el Real Madrid, y señaló que apuesta por tres jugadores para ganar el Balón de Oro, galardón que se concede al mejor jugador del mundo, este año.

Al-Khelaifi habló en una rueda de prensa tras la asamblea general de la asociación, este martes, y renovó su defensa de Florentino Pérez, asegurando que este y su club merecen más respeto por lo que han aportado al fútbol.

El dirigente catarí afirmó, según recogió el diario español "Marca": "Florentino y el Real Madrid merecen más respeto. Lo ha hecho todo por el fútbol, y no sé cuántas Champions League han ganado en los últimos años".

Y continuó: "Durante la media hora en la que hablamos, llegamos a un acuerdo", si bien Al-Khelaifi no reveló detalles sobre dicho acuerdo.

Al-Khelaifi niega querer presidir la FIFA

El presidente del Paris Saint-Germain abordó la polémica en torno a la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, asegurando que no piensa en suceder a Gianni Infantino en la presidencia del organismo internacional.

Dijo: "No tengo ningún interés en absoluto en la FIFA, no es mi objetivo. Disfruto con lo que hago. Pienso en seguir creciendo con la Asociación de Clubes Europeos, como habéis visto hoy".

Y añadió: "Quiero ser positivo. Es triste, como he dicho, lo que vemos, pero necesitamos ser positivos para cambiar las cosas".

Al-Khelaifi habla del Balón de Oro

Sobre la carrera por el Balón de Oro, Al-Khelaifi rechazó entrar en un enfrentamiento con los demás clubes, pero desveló su deseo de que uno de los jugadores del Paris Saint-Germain gane el galardón.

Dijo: "No me metas en problemas con los demás clubes. Está claro que quiero que lo gane uno de mis tres jugadores: Dembélé, o Kvaratskhelia, o Fabián Ruiz, que también lo merece, aunque ya sabes que conozco bien a Kylian Mbappé, y que es uno de los mejores jugadores del mundo".