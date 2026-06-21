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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Jaber: ¡Donis repitió la debacle de Mancini contra España!

G. Donis
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¿Qué dijo la leyenda de la selección saudí tras la sorprendente derrota?

Sami Al-Jaber, leyenda de Arabia Saudí, criticó al seleccionador Georgios Donis tras la derrota 0-4 ante España.

“Las diferencias técnicas con España son enormes y ya lo sabíamos, pero Donis complicó todo al jugar con cinco defensas”, declaró Al-Jaber en el programa “Nadina”.

Y añadió: «Ya habíamos criticado a Mancini (el anterior entrenador) por recurrir a esta táctica, y Donis ha vuelto a repetir lo mismo, lo que ha provocado un sinfín de problemas en la zaga».

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«Este sistema necesita tiempo para asimilarse; desde el campo se ven los errores individuales que derivaron en los goles», añadió.

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Y añadió: «Hay que olvidar lo ocurrido y centrarse en el partido contra Cabo Verde, que no es menos importante que los de Uruguay y España, ya que es una selección fuerte que se clasificó a costa de grandes selecciones africanas como Nigeria y Camerún, y no se la puede subestimar».

Al-Jaber criticó la preparación mundialista: «Se supone que la selección debe prepararse con varios años de antelación, pero lo que hemos visto no es correcto».

Concluyó: «La falta de confianza se notó en los pases; debemos pensar en lo que viene».

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