Al-Hazm arruinó la oportunidad del Al-Ahli de escribir un nuevo registro histórico en la Liga Profesional Saudí, tras lograr sacudir las redes de El Elegante durante el enfrentamiento que reunió a ambos equipos en el marco de la séptima jornada de la competición.

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El Al-Ahli tenía una cita con un logro sin precedentes en la historia de la Liga Profesional, ya que se habría convertido en el primer equipo en anotar 3 goles o más y, al mismo tiempo, mantener su portería a cero en 4 partidos consecutivos como local, pero el gol del Al-Hazm le privó de alcanzar este registro.

El Al-Ahli había logrado esa misma marca goleadora y defensiva en los últimos 3 partidos como local, tras superar al Al-Jaloud por tres goles a cero, luego arrasar al Abha por cuatro goles sin respuesta, antes de conseguir una aplastante victoria sobre el Al-Riyadh por cinco goles a cero.

Con estos resultados, el Al-Ahli igualó la racha más larga de este tipo en la historia de la Liga Profesional, registrada a nombre del Al-Hilal, que logró 3 partidos consecutivos como local en los que anotó 3 goles o más sin encajar ningún gol durante el año 2015.

El gol del Al-Hazm supuso un golpe para el logro esperado, tras detener la racha del Al-Ahli en apenas 3 partidos, dejando el récord histórico lejos de El Elegante por el momento, pese a su éxito en ofrecer altos niveles ofensivos durante sus últimos partidos en su estadio.

Y pese a la pérdida del registro, el Al-Ahli siguió confirmando su poderío ofensivo ante el Al-Hazm, tras anotar 3 goles, entre ellos un doblete del inglés Ivan Toney, que elevó su cuenta a 10 goles en la Roshn League esta temporada, mientras que el Al-Ahli se quedó con 12 puntos en el quinto puesto.

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