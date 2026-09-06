Al-Fateh se burla de Cristiano Ronaldo

El club saudí Al-Fateh se sumó a las burlas por la curiosa imagen protagonizada por la leyenda Cristiano Ronaldo en el partido de su equipo, el Al-Nassr, ante el Al-Ittihad, el sábado, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League de profesionales.

Ronaldo se acercó a su compatriota Danilo Pereira, quien leía un papel enviado por el cuerpo técnico con algunas instrucciones, y "El Bicho" intentó espiar para conocer su contenido.

La imagen desató numerosas reacciones entre la afición y los analistas tras el partido.

El Al-Fateh trató de aprovechar la escena y publicó en su cuenta de X una imagen de Ronaldo y Pereira, con un comentario irónico: "Para los curiosos". Luego editó el papel en la mano de Pereira para que incluyera los datos de la entrada del próximo partido del club ante el Al-Diriyah en la sexta jornada, que se disputará el próximo miércoles.

Ronaldo no sacó provecho de espiar a Pereira, pues el Al-Nassr perdió 2-1 y se quedó en 12 puntos, en la segunda posición por detrás del Al-Hilal (15 puntos). Por su parte, el Al-Ittihad aumentó su cuenta a 11 puntos, con los que ocupa el cuarto lugar.

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