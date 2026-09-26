Walid Al-Farraj, presentador del programa "Rotana Sport con Walid", generó una gran controversia con un comentario ambiguo tras la decisión de excluir a Musab Al-Juwayr de la lista de la selección de Arabia Saudí, en medio del amplio debate sobre los motivos de la ausencia del joven centrocampista de las filas del combinado saudí.

Al-Farraj afirmó durante su programa: "Algunas decisiones verán sus resultados, pero no en este momento", en un mensaje que abrió la puerta a las especulaciones sobre las decisiones técnicas tomadas por el griego Georgios Donis durante el periodo actual.

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El comentario de Al-Farraj llegó en un momento delicado, después de que la exclusión de Musab Al-Juwayr de la lista de la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27 fuera objeto de debate entre los aficionados y los seguidores, especialmente ante las grandes esperanzas que se habían depositado en el jugador antes del torneo.

Al-Farraj no mencionó el nombre de Al-Juwayr de forma directa en la declaración, ni tampoco aclaró a qué decisión se refería o cuáles eran los resultados de los que hablaba, lo que hizo que su frase diera pie a más de una interpretación sobre los asuntos técnicos que rodean a la selección de Arabia Saudí.

Esto coincide con la controversia en torno a las elecciones de Donis, sobre todo porque el técnico griego se enfrenta a una gran presión para ofrecer resultados y rendimientos que devuelvan la confianza a la selección de Arabia Saudí, tras un periodo que ha visto numerosos interrogantes sobre las convocatorias y la alineación.

El mensaje de Walid Al-Farraj sigue abierto a más de una posibilidad, especialmente por sus palabras sobre que los resultados de algunas decisiones no se verán en este momento, de modo que la afición deportiva saudí está a la espera de si los próximos días revelarán el sentido de sus declaraciones y si la exclusión de Al-Juwayr fue uno de los asuntos a los que aludió.