Diversos informes periodísticos revelaron el método que seguirá el alemán Jens Weissing, director técnico del Ittihad, para disputar dos partidos amistosos en un solo día.

El Ittihad se enfrentará al Real Mallorca español mañana jueves a mediodía, antes de medirse a su compatriota Málaga esa misma tarde, en el cierre de sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero en la ciudad española de Marbella.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Ittihad disputará el encuentro ante el Real Mallorca al mediodía con los jugadores suplentes, antes de recurrir a sus titulares durante el duelo frente al Málaga por la tarde.

Se espera que el centrocampista argelino Houssem Aouar participe en uno de los dos partidos, tras haberse incorporado a la concentración durante los últimos días, después de finalizar el descanso que tuvo tras el término del Mundial 2026.

También participarán la dupla formada por Muhannad Al Shanqiti y George Yelinekhna, después de recuperarse de la lesión que provocó su ausencia en el último partido amistoso ante Las Palmas.

El Ittihad ha disputado dos partidos amistosos en su concentración española, que comenzó a mediados del presente mes de julio; ganó el primero al Orlando Pirates sudafricano por 3-2 y el segundo al Las Palmas español por 2-1.

Cabe recordar que el vecino y rival tradicional Al Ahli disputó también dos partidos amistosos en un solo día, ayer martes, durante su concentración en Austria; perdió el primero ante el Portimonense portugués por 0-2 con los suplentes, antes de empatar con el Fulham inglés 1-1 con los titulares.