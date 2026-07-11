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Al estilo de Osimhen... La figura de Ravinia acaricia los sueños del Al-Hilal

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¿Se incorporará la estrella brasileña al «Zaim»?

El extremo brasileño Raphinha, del Barcelona, sigue alimentando las esperanzas del Al-Hilal, que espera ficharlo en el próximo mercado de verano.

Informes previos ya habían revelado que el club lo ubica en lo más alto de su lista de prioridades para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Aunque el jugador quiere permanecer en el Barça, «Mundo Deportivo» asegura que el Al-Hilal no renuncia a ficharlo y luchará hasta el final.

Ya lo hizo el verano pasado con Victor Osimhen, del Nápoles, antes y después del Mundial de Clubes 2025, aunque el jugador acabó en el Galatasaray.

Para lograrlo, el club prepara una oferta de 80 millones de euros al Barcelona y le promete al jugador cuadruplicar su salario actual.

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El jugador de 29 años es pieza clave para el técnico del Barcelona, Hans Flick, por lo que su salida se antoja complicada.

Además, su contrato con el Barcelona vence dentro de dos temporadas, por lo que el club catalán tendrá la última palabra.

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