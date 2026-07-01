Al estilo de Brasil... México rompe una maldición de 40 años en el Mundial

México venció 2-0 a Ecuador en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 y avanzó a octavos, rompiendo una racha de 8 eliminaciones consecutivas.

Según Opta, fue su primer triunfo en eliminatorias desde 1986 y rompió una racha de ocho derrotas consecutivas, la más larga en la historia del torneo.

Según Stats Foot, es la primera vez que un equipo de la CONCACAF vence a uno de la CONMEBOL en eliminatorias.

Además, es la primera selección de la CONCACAF que gana sus cuatro primeros partidos en una misma edición.

Según Meister Ship, México es la tercera selección —tras Brasil en 1986 e Italia en 1990— que inicia un Mundial con cuatro triunfos seguidos sin encajar gol.

Antes, la selección mexicana había vencido 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a la República Checa.

En octavos, el equipo de Aguirre se medirá al ganador del Inglaterra-República Democrática del Congo, que se juega este miércoles.