Al-Deayea: ¡Inzaghi destrozó la moral del dúo del Al-Hilal!

Mohamed Al-Deayea, exguardameta del Al-Hilal, realizó unas explosivas declaraciones en las que reveló el motivo de la caída de nivel de la mayoría de los jugadores del "Líder", aclarando que existe una clara brecha entre el entrenador y las estrellas del equipo.

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Y a pesar de que el Al-Hilal ganó por tercer partido consecutivo, con dos encuentros en la Roshn League ante el Al-Faisaly 4-2 y el Al-Feiha 3-0, y ante el Al-Raed 2-0 en la Copa del Rey, algunos expertos y analistas continúan criticando al director técnico italiano.

Al-Deayea afirmó en declaraciones a través del programa "Dorina Ghair": "Creo que hay una gran brecha entre Inzaghi y los jugadores; él ha destruido la mentalidad de algunos elementos, como Karim Benzema y Malcom de Oliveira".

Y añadió: "El secreto de la caída de nivel de Malcom es el mal trato de Inzaghi hacia él, y por eso se marchó del equipo; asimismo, Benzema no rinde bien, por la misma razón".

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Y concluyó sus declaraciones: "Benzema se siente triste, pues deseaba obtener el brazalete de capitán como Ronaldo y otros grandes jugadores con sus clubes, y actualmente existe una brecha con el entrenador, como he mencionado".